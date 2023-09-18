Самолет с освобожденными в рамках обмена с Ираном американцами вылетел из Ирана

Самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными американцами вылетел из Ирана, передает CNN, ссылаясь на чиновника из Катара.

В публикации говорится, что пять граждан США, заключенных в Иране, были освобождены в рамках сделки, которая включает в себя размораживание шести миллиардов долларов иранских средств. Правительство Соединенных Штатов считает этих американцев неправомерно задержанными.

Журналисты говорят, что граждане США покинули аэропорт Тегерана и летят на катарском самолете. На борту вместе с послом Катара в Тегеране находятся два родственника задержанных.

Ранее источник агентства заявил, что Катар подтвердил Вашингтону и Тегерану, что размороженные активы Ирана общей суммой $6 млрд были переведены в банки в Дохе.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.

Ранее США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана.