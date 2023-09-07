Зеленский недоволен подготовкой к отопительному сезону на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, как в стране проходит подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

Данилов отметил, что 6 сентября под руководством главы государства обсуждался ход подготовки к отопительному сезону в стране.

«Президент был недоволен. На субботу назначена следующая встреча для того, чтобы все, кто должен заниматься этим вопросом, отчитались, каким способом ведется эта работа», — сказал он.

Данилов отметил, что этот вопрос сейчас находится «на контроле у президента».

При этом секретарь СНБО не смог ответить, будет ли сложнее Украине проходить следующий отопительный сезон в сравнении с предыдущим.

До этого на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщалось, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине за месяц до начала отопительного сезона вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.