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Вокзал в Брянске полностью открыли для пассажиров после падения БПЛА

МЖД: поврежденный дроном вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров

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Л.П. Джепко/Wikimedia Commons

Железнодорожный вокзал в Брянске полностью открыли для пассажиров после локального ограничения на вход, которое было связано с падением в городе обломков беспилотника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

В заявлении указано, что в 10:35 сотрудники правоохранительных органов завершили проведение следственных мероприятий на территории вокзала Брянск-Орловский. При этом закрытый зал ожидания был приведен в порядок и стал доступен для пассажиров, уточнили в МЖД.

«Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось», — говорится в сообщении.

Утром 7 сентября на территории Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным губернатора региона Александра Богомаза, в небе был сбит украинский БПЛА.

В результате в Брянске упали осколки дрона, которые нанесли урон нескольким автомобилям и привокзальной площади. Кроме того, глава области заявил о частичном повреждении остекления в здании вокзала Брянск-Орловский.

Позже на территории вокзала начались следственные мероприятия. Пассажирам запретили заходить в зал ожидания, а пройти на платформы можно было только через кассовый зал дальнего следования.

Ранее в подмосковном городе Раменское упал беспилотный летательный аппарат, повредив жилой дом.

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