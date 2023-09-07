В городе Запорожье произошел взрыв

Взрыв произошел на территории города Запорожье, подконтрольном киевским властям. Об этом сообщило новостное агентство «РБК-Украина».

По имеющимся данным, в настоящее время на подконтрольной украинскому правительству части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Другая информация о произошедшем к текущему моменту не поступала.

Утром 7 сентября председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой инфраструктуры. Также, по его словам, в нескольких населенных пунктах региона урон получили правительственное здание и элеватор.

Незадолго до этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что ночью в одесском городе Килия прогремели несколько взрывов. Здесь находятся речной порт и судостроительный завод.

Ночью в тот же день в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное» была опубликована информация о взрывах в городе Сумы. Вместе с этим в Сумской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Позже вой сирен раздался еще в четырех регионах Украины.

Ранее взрыв произошел в жилом массиве на окраине Киева.