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Уголовное дело завели в Туве после пропажи девочки с чабанской стоянки

СК Тувы возбудил уголовное дело после пропажи ребенка с чабанской стоянки

Двухлетнюю девочку, ушедшую с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе республики Тыва ищут более 50 сотрудников МЧС, после исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Девочка вышла с чабанской стоянки в Тыве, ребенок был под присмотром родственницы, женщина отвлеклась на домашние дела, когда девочка исчезла. Сначала родственники искали ребенка самостоятельно, когда поиски не увенчались успехом, обратились в правоохранительные органы.

По факту безвестного исчезновения малолетней возбуждено уголовное дело. К поискам пропавшей привлечены 50 сотрудников регионального МЧС, сотрудники полиции, районной администрации и родственники, на месте также работает аэромобильная группировка спасателей.

Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию под личный контроль.

Ранее пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым.

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