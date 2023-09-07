Уголовное дело завели в Туве после пропажи девочки с чабанской стоянки

Двухлетнюю девочку, ушедшую с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе республики Тыва ищут более 50 сотрудников МЧС, после исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Девочка вышла с чабанской стоянки в Тыве, ребенок был под присмотром родственницы, женщина отвлеклась на домашние дела, когда девочка исчезла. Сначала родственники искали ребенка самостоятельно, когда поиски не увенчались успехом, обратились в правоохранительные органы.

По факту безвестного исчезновения малолетней возбуждено уголовное дело. К поискам пропавшей привлечены 50 сотрудников регионального МЧС, сотрудники полиции, районной администрации и родственники, на месте также работает аэромобильная группировка спасателей.

Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию под личный контроль.

Ранее пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым.