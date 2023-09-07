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В Казани мужчину, который сломал партнерше 10 ребер, приговорили к двум годам колонии

Mash: житель Казани сломал своей девушке 10 ребер из-за бытового замечания

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Depositphotos

В Казани суд приговорил мужчину к двум годам колонии за жестокое избиение сожительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Ссора, закончившаяся побоями, произошла между сожителями, когда женщина вернулась с работы и сделала мужчине замечание. Она упрекнула его в том, что он не убрал жилье к ее приходу. Последний не захотел выслушивать претензии партнерши и напал на нее, толкнув на пол.

Пострадавшая упала, а разъяренный мужчина продолжал бить ее по туловищу руками и ногами. В результате, по данным источника, врачи диагностировали у потерпевшей десять сломанных ребер — по пять с каждой стороны, а также переломы шейных и грудных позвонков.

После следственной проверки и сбора доказательственной базы, нападавший предстал перед судом и выслушал приговор. В итоге осужденный отправился в колонию общего режима на два года.

Ранее иностранец изрезал ножом супругу на глазах у дочери в Ленобласти.

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