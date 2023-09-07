Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянске частично открыли поврежденный беспилотником вокзал

Пресс-служба МЖД: вокзал Брянск-Орловский частично открыли после падения БПЛА

close
100%
Восточное межрегиональное CУТ СК России

Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский, расположенный в административном центре Брянской области, частично открыли для пассажиров после падения обломков беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), передает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент с БПЛА никак не повлиял на движение поездов и электричек. Тем не менее сотрудникам правоохранительных органов пришлось закрыть зал ожидания на вокзал с целью проведения следственным мероприятий, говорится в заявлении.

«Вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования», — уточнили в пресс-службе МЖД.

Утром 7 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате была пресечена атака украинского дрона на российские объекты, однако не обошлось без повреждений.

Как рассказал глава области, упавшие на землю обломки БПЛА нанесли урон нескольким автомобилям и привокзальной площади в Брянске. Также были разбиты часть стекол в здании местного вокзала Брянск-Орловский, подчеркнул Богомаз.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов пробраться на территорию Брянской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях