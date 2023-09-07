В Брянске частично открыли поврежденный беспилотником вокзал

Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский, расположенный в административном центре Брянской области, частично открыли для пассажиров после падения обломков беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), передает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент с БПЛА никак не повлиял на движение поездов и электричек. Тем не менее сотрудникам правоохранительных органов пришлось закрыть зал ожидания на вокзал с целью проведения следственным мероприятий, говорится в заявлении.

«Вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования», — уточнили в пресс-службе МЖД.

Утром 7 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате была пресечена атака украинского дрона на российские объекты, однако не обошлось без повреждений.

Как рассказал глава области, упавшие на землю обломки БПЛА нанесли урон нескольким автомобилям и привокзальной площади в Брянске. Также были разбиты часть стекол в здании местного вокзала Брянск-Орловский, подчеркнул Богомаз.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов пробраться на территорию Брянской области.