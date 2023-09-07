В Москве полицейские подозреваются в краже у прохожего биткоинов на 26 млн рублей

В Москве задержаны двое сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино», их подозревают в хищении 10 биткоинов на сумму 26 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Два лейтенанта полиции 19 июля задержали на улице прохожего, они посадили мужчину в автомобиль и сообщили, что против него якобы возбуждено уголовное дело, и чтобы «решить вопрос», требуются деньги.

Полицейские отобрали у задержанного телефон и перевели себе с криптокошелька мужчины почти 10 биткоинов стоимостью 26 миллионов рублей, после чего отпустили напуганного гражданина.

Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, лейтенантов задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил офис экс-работодателя на 200 тысяч рублей после увольнения.