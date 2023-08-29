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Семилетняя девочка отравилась ядовитыми ягодами под Волгоградом

Под Волгоградом ребенок отравился волчьей ягодой

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В Николаевском районе Волгоградской области семилетняя девочка госпитализирована с отравлением, ребенок съел волчью ягоду. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Инцидент случился в хуторе Новокардаильский, девочка съела несколько ягод, внешне похожих на смородину, после чего ей стало плохо.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, она проходит лечение в токсикологическом отделении больницы. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Волчьими ягодами называют ряд ядовитых растений с красными и черными плодами. Употребление некоторых из них приводит к сильнейшему отравлению.

Ранее пятеро подростков отравились грибами в лагере в Ленобласти.

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