На пятом этаже жилого дома в Шахтерске взорвался газовый баллон

В Шахтерске у местного жителя взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени. Хозяин квартиры на пятом этаже в момент хлопка находился в нетрезвом состоянии. Во время инцидента никто не пострадал. О масштабных разрушениях не сообщается. Как отмечают очевидцы, в комнате только «вылетели окна».

По словам собеседника, в этом доме отключили свет, поэтому многие жители перешли на китайские портативные плитки. При этом многие не соблюдают правила безопасной работы с такими устройствами.

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