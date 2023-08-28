Ревнивый муж дважды похитил любовника жены и угрожал ему топором

Испанец, подозревавший жену в измене, два раза похитил ее любовника и угрожал ему топором. Об этом сообщает портал The Olive Press.

Житель Вильяхойоса не мог смириться с неверностью супруги и решил отомстить ее любовнику. Ревнивый муж решился на похищение, он вывез мужчину на отдаленную ферму, заставил раздеться и, угрожая топором, сделал несколько оскорбительных фото непристойного содержания, после чего отпустил пленника.

Спустя некоторое время испанец решил, что возлюбленный его жены следит за ним с помощью шпионских программ, установленных в его телефоне, он снова похитил мужчину и угрожал ему огнестрельным оружием.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, правоохранители провели обыск на ферме, обнаружили топор и предъявили ревнивцу обвинение в сексуальном насилии, угрозах и неподобающем обращении. Подозреваемый своей вины не признал, суд выдал ограничительный ордер, испанцу запретили приближаться к любовнику жены.

Ранее жених во время своей свадебной клятвы рассказал об измене невесты.