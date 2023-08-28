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Генконсульство РФ прокомментировало пропажу многодетной россиянки в Египте

Генконсульство РФ: пропавшая в Египте россиянка погрузилась глубоко в воду

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Атташе генконсульства Российской Федерации в египетской Хургаде Алексей Жиляев заявил, что россиянка Кристина Осипова, пропавшая во время дайвинга, погрузилась очень глубоко в воду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, россиянка и ее муж потеряли сознание на глубине 122 метров, мужчине удалось всплыть на поверхность, женщине — нет.

Жиляев добавил, что процесс поиска контролируется, его радиус постоянно расширяют, но на данный момент результатов нет.

В Египте третий день ищут россиянку — мать четверых детей, — которая не смогла подняться на поверхность после погружения. Группа состояла из девяти человек, пропала только одна туристка. Она погружалась вместе с мужем, который почувствовал себя плохо и всплыл на поверхность, Женщина же поплыла вниз и превысила допустимую глубину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Женщину ищут на трех лодках. Ее муж написал письмо губернатору Хургады: попросил у властей направить на место поиска вертолет. Специалисты предполагают, что Кристина может быть на островах или рифах.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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