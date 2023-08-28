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Сотрудников украинского военкомата обвинили в присвоении боевых выплат

На Украине чиновников военкомата обвинили в присвоении около $19 тысяч выплат

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Global Look Press

В отношении начальника районного военкомата Харьковской области Украины и его подчиненного было заведено уголовное дело. Их подозревают в присвоении почти 700 тысячами гривен (около $19 тысяч) боевых выплат, сообщает офис украинского генпрокурора в Telegram-канале.

«Предъявлено обвинение начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы. – «Газета.Ru») Харьковской области и начальнику группы связи этого районного центра комплектования», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что им инкриминировано завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения.

По данным ведомства, подозреваемые включали в личный состав людей, которые не проходили военную службу, для начисления им зарплаты, премий и вознаграждений за непосредственное участие в боевых действиях. Всего с марта 2022 года по июль 2023 года злоумышленники завладели более 680 тысячами гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что совместно с полицией ликвидировали в Виннице «бизнес» по оформлению фальшивых справок для военнообязанных, которые хотели покинуть страну. Отмечается, что в «бригаде» состояли более десяти человек под руководством сотрудника одной из клиник.

Ранее на Украине раскрыли крупную схему поставки бракованных бронежилетов для ВСУ.

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