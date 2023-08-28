Петербурженка обокрала спящего пассажира метро в Москве и объяснила это «затмением»

Женщина из Петербурга украла телефон у спящего пассажира московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 17-летний житель столицы крепко уснул в поезде метро, который шел от станции «Филатов Луг» до «Бульвара Рокоссовского». Телефон из руки юноши упал на сиденье.

Сидящая рядом женщина взяла телефон москвича, положила в свою сумку и скрылась. После пробуждения юноша заметил пропажу и обратился в правоохранительные органы.

Полиция возбудила уголовное дело о краже и начала поиски преступницы — ею оказалась 42-летняя петербурженка, проживающая на юго-западе Москвы.

После задержания выяснилось, что злоумышленница уже успела продать телефон и потратить вырученные деньги. Свой поступок она объяснила «затмением». Теперь петербурженке грозит до пяти лет лишения свободы.

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