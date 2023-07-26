Гости курорта «Манжерок» смогут застраховаться по QR-коду

Гости курорта «Манжерок» смогут застраховаться от несчастных случаев прямо в отеле с помощью специального QR-кода, сообщает пресс-служба Сбера.

Чтобы оформить полис СберСтрахования, достаточно навести камеру смартфона на специальный QR-код, который размещен в отеле.

По программе «Манжерок» можно застраховать путешественников в возрасте от 3 до 75 лет на любой срок от 1 дня. Страховка защищает от травм, которые могут случиться во время активного отдыха — ушибов и переломов. Страховая сумма составляет 200 тыс. рублей, а сам полис обойдется в 208 рублей в сутки.

«СберСтрахование старается делать свои продукты максимально понятными и удобными для клиента, предлагать их в то время и на тот срок, когда они действительно нужны. Специально для гостей курорта компания подготовила продукт, который отвечает всем этим критериям, чтобы сделать отдых в Манжероке более комфортным и безопасным», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Уникальное преимущество программы заключается в том, что страховка начнет действовать сразу после покупки полиса, тогда как обычный полис нужно оформлять немного заранее. Если случится травма, заявить о страховом случае можно в мобильном приложении «СберСтрахование».

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020.