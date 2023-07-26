Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гости курорта «Манжерок» смогут застраховаться по QR-коду

СберСтрахование разработало программу страхования для гостей курорта «Манжерок»

close
100%
Пресс-служба Сбера

Гости курорта «Манжерок» смогут застраховаться от несчастных случаев прямо в отеле с помощью специального QR-кода, сообщает пресс-служба Сбера.

Чтобы оформить полис СберСтрахования, достаточно навести камеру смартфона на специальный QR-код, который размещен в отеле.

По программе «Манжерок» можно застраховать путешественников в возрасте от 3 до 75 лет на любой срок от 1 дня. Страховка защищает от травм, которые могут случиться во время активного отдыха — ушибов и переломов. Страховая сумма составляет 200 тыс. рублей, а сам полис обойдется в 208 рублей в сутки.

«СберСтрахование старается делать свои продукты максимально понятными и удобными для клиента, предлагать их в то время и на тот срок, когда они действительно нужны. Специально для гостей курорта компания подготовила продукт, который отвечает всем этим критериям, чтобы сделать отдых в Манжероке более комфортным и безопасным», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Уникальное преимущество программы заключается в том, что страховка начнет действовать сразу после покупки полиса, тогда как обычный полис нужно оформлять немного заранее. Если случится травма, заявить о страховом случае можно в мобильном приложении «СберСтрахование».

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях