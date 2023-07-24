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В Ленинградской области мальчика искусал алабай

В Ленинградской области 13-летнего мальчика искусал домашний алабай

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Depositphotos

В Ленинградской области алабай напал на ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, инцидент, в результате которого 13-летний мальчик оказался в больнице, произошел 23 июля в деревне Пёхалево. По словам бабушки пострадавшего ребенка, на ее внука напал домашний алабай, которого хозяин выгуливал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Собака якобы сорвалась с поводка и вцепилась мальчику в бедро. По словам женщины, на прогулке с мужчиной был еще один пес той же породы, но без поводка.

Бабушка мальчика написала заявление в полицию на хозяина собак.

Ранее под Волгоградом стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку, когда она снимала видео.

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