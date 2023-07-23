Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 22 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 22 июля.
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По его словам, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка.
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В Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено 7 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 5 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 7.
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В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.
Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Журавлевка в регионе кассетными боеприпасами.
Кроме того, глава региона заявил, что под обстрел Украины также попало село Щетиновка. По его словам, Украина выпустила девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.