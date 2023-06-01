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Жителям Москвы рассказали о погоде 1 июня

Гидрометцентр: в Москве 1 июня ожидается до +23°С

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в четверг, 1 июня, будет до +23°С. В столичном регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Ожидается юго-западный, южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь начнется с холодной погоды в центре европейской части России.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 30-градусной жары жителям столицы придется ждать до июля. Что касается первых дней лета, по словам синоптика, жаркой погоды не ожидается, однако и похолодания тоже. Воздух прогреется до +24…+25°С и обойдется без дождей, добавила она.

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