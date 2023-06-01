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Тело пропавшего мужчины нашли в озере Новосибирской области

В Новосибирской области нашли тело 59-летнего мужчины в озере

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EvgenyGenkin./Wikimedia Commons

В Новосибирской области пропал 59-летний мужчина. Это произошло в Барабинском районе. Об этом 31 мая его мать сообщила в местный отдел полиции, информирует gorsite.

К поискам были привлечены водолазы аварийно-спасательной службы. Они обследовали акваторию местной реки. В одном из озер обнаружили тело пострадавшего.

В МВД заявили, что признаков насильственной смерти на теле утонувшего нет.

25 мая в Воронеже 17-летний юноша утонул в озере во время праздника по случаю дня рождения друга. Трагедия произошла а озере Большое в черте Воронежа. 17-летний юноша встретился с друзьями, чтобы отметить день рождения одного из них неподалеку от водоема. В какой-то момент он решил искупаться, но стал тонуть. Отмечается, что перед этим молодые люди вместе распивали спиртные напитки.

Также 25 мая утонул пятилетний ребенок, купаясь в озере в Пермском крае. Известно, что дошкольник все это время находился без присмотра взрослых.

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