Рецидивист из Якутии ударил жертву ножом 16 раз, был признан виновным и подал апелляцию

Ранее судимый житель Якутии убил человека, ударив его 15 раз ножом в грудь, получил 11,5 года колонии, а потом попытался оспорить приговор. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры республики.

Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор, вынесенный местному жителю за жестокое убийство судом первой инстанции.

Как было установлено, в декабре 2022 года подсудимый, будучи пьяным, дважды ударил жертву в лицо кулаком, поссорившись с ней, а затем схватил нож и нанес ей 15 ударов ножом в грудь и один удар в шею, удерживая ее при этом силой. Пострадавший вскоре скончался от множественных проникающих колото-резаных ран на месте преступления.

Мужчина, уже привлекавшийся ранее к уголовной ответственности и вновь признанный виновным, остался недоволен судебным решением и подал апелляцию, однако Верховный суд республики внял возражениям государственного обвинителя и подтвердил законность назначенного наказания.

Согласно приговору, рецидивист проведет в колонии особого режима 11 с половиной лет.

До этого житель Архангельской области получил почти 10 лет тюрьмы за убийство матери своих четверых детей.