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Эксперт рассказала, как выбрать пленку для парника

Эксперт Макошина: оптимальная толщина пленки — от 80 до 200 мкм

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в интервью ФАН рассказала, как выбрать пленку для парника. По ее словам, самым надежным является полотно от 80 до 200 мкм. Если же материал тоньше, он прослужит не более двух лет, при условии снятия на зиму, отметила она.

«Если вы устраиваете парник впервые, вам может пригодиться грунт для верхнего слоя грядок, ограждения для них же, чтобы внутри все выглядело аккуратно, удобрения для разных культур. Многие покупатели предпочитают под плодородным слоем грядок стелить сетку от кротов», — продолжила Макошина.

Она добавила, что светолюбивым растениям требуется прозрачная пленка, а любящим тепло и тень — тонированная. На нахлесты эксперт посоветовала оставлять по 10-20 см и проклеивать их скотчем, чтобы ветер не задирал края.

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