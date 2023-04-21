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В Екатеринбурге 26-летняя домохозяйка зарезала сожителя после просьбы убавить музыку

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Shutterstock

В Екатеринбурге мать двоих детей подозревается в убийстве своего сожителя, который попросил сделать музыку потише, сообщает E1.ru.

По данным издания, в ночь с 16 на 17 апреля 2023 года 26-летняя девушка пригласила свою подругу в квартиру, где проживала вместе с сожителем и двумя детьми от предыдущего брака, чтобы вместе выпить. К застолью также присоединился потерпевший. В какой-то момент мужчина захотел отдохнуть, но ему мешала громкая музыка, поэтому он попросил убавить звук. Между ним и девушками возник конфликт, в ходе которого он ударил подругу сожительницы. Тогда возлюбленная мужчины взяла нож и нанесла ему травмы, от которых он скончался.

26-летнюю девушку задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Уточняется, что подозреваемая и потерпевший жили вместе на протяжении двух лет. Мужчина также содержал малолетних дочерей девушки.

Ранее житель Павловского Посада зарезал знакомого, который напал на него с топором.

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