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На Рижском рынке произошла массовая драка из-за цветов к 8 марта

Массовая драка произошла на Рижском цветочном рынке в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Продавцы пытались поделить между собой покупателей, которые приобретали букеты к 8 марта, и в итоге решили вопрос кулаками.

Сотрудники полиции разняли продавцов, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее полиция задержала шесть человек после драки возле клуба в центре Москвы.

По данным правоохранительных органов, инцидент случился в ночь на субботу, 4 марта, возле клуба «Бобби Дэззлер» в Красносельском районе Москвы.

В полиции составили протоколы о мелком хулиганстве и добавили, что медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде около 50 подростков доставили в ОВД, чтобы предотвратить массовую драку на территории торгового центра и парка Автозаводского района. Предполагаемым инициатором событий является несовершеннолетний ученик одного из учебно-воспитательных учреждений города, заявили в МВД Нижегородской области.

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