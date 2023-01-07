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Novosti.rs: албанцы напали на серба в Косово после рождественского богослужения

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Laura Hasani/Reuters

Албанцы, по предварительным данным, напали на серба в Косово, в этот раз жертвой оказался 18-летний житель на юго-востоке автономного края. Об этом сообщает издание Novosti.rs.

Выяснилось, что инцидент произошел, когда молодой человек шел домой с рождественского богослужения.

Предположительно, группа албанцев напала на серба около 2.30 (4.30 мск) в районе города Клокот. Юноша получил ряд травм: глаза, лица, мягких тканей и конечностей. Из-за данного инцидента потерпевшему пришлось обратиться в больницу.

В свою очередь семья молодого человека написала заявление в полицию.

Отец пострадавшего уточнил, что его сын все еще шокирован.

На фоне случившегося правоохранители начали проверку.

Ранее в Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

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