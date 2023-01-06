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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Воздушную тревогу объявили по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

На карте красным цветом также отмечены Крым, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области.

Ранее в этот день тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Местные власти не публиковали предупреждения.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне.

С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

Между тем 5 января Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его «прикрытием».

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