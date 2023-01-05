Гидрометцентр: морозы от 15 до 53 градусов прогнозируются в ряде регионов России

Морозы до 34-47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие дни. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов. Специалист назвал это сильнейшими аномалиями температуры.

С 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза. Морозы также придут в Вологодскую область — до 33 градусов мороза, в Санкт-Петербург — до 23-25 градусов мороза.

С 7 по 9 января в Вологодской области «потеплеет» до 20-21 градуса. В этом же период в Астраханской области будут морозы до 17-19 градусов, в Ростовской области — до 15-17 градусов.

Вильфанд отметил, что такие температуры ниже климатической нормы на 8-19 градусов.

В Свердловской области в период с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33-34 градусов мороза, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах —до 45-47 градусов мороза.

В ближайшие дни столбик термометра в Магаданской области, Якутии и на Чукотке опустится до 48-53 градусов мороза.

Ранее российский Дед Мороз посоветовал учитывать морозы при посещении его резиденции. Согласно прогнозу погоды, в четверг днем температура в Великоустюгском районе Вологодской области опустится до -20°С. К воскресенью похолодает до -28°С.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -34°С. В период с 6 по 10 января в ЦФО ожидаются морозы от -26°С до -34°С.