«Страна.ua»: в Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали вечером 4 января в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В настоящее время других подробностей не приводится.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Накануне в первой половине дня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент России Владимир Путин.