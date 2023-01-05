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«Страна.ua»: в Харьковской области прогремели взрывы

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Евгений Малолетка/AP

Взрывы прозвучали вечером 4 января в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В настоящее время других подробностей не приводится.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Накануне в первой половине дня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент России Владимир Путин.

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