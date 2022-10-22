В Подмосковье во время драки у кафе погиб мужчина, еще двое пострадали

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В городе Краснознаменск, Московская область, произошла массовая драка, в результате которой один мужчина погиб, еще двое серьезно пострадали, сообщает региональное ГУ МВД.

22 октября 2022 года очевидцы сообщили в полицию, что возле одного из кафе в Краснознаменске происходит массовая драка. По предварительной версии, между компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который после перерос в драку с применением оружия.

В результате инцидента погиб 31-летний мужчина, проживающий в Астраханской области. Молодые люди 19 и 34 лет были госпитализированы с колото-резаными ранами разной степени тяжести.

Восемь человек были задержаны, сейчас они находятся в отделении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Кроме этого, устанавливаются личности участников конфликта, которым удалось скрыться.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель набросился на мужчину с собакой, который не ему дал проехать по газону.

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