В Италии зарегистрировали более 400 случаев оспы обезьян

Глава управления по предупреждению заболеваний министерства здравоохранения Италии Джанни Рецца заявил, что в стране было выявлено 407 случаев оспы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, ведомство подготовило вмести с регионами и автономными провинциями процедуры информирования об отдельных случаях.

«В Италии пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации. Ситуация находится под постоянным наблюдением, но не вызывает особого беспокойства», — рассказал Рецца.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

Медики проанализировали 528 случаев заражения оспой обезьян в 16 странах. Самым распространенным симптомом, о котором было известно и ранее, оказалась сыпь — она присутствовала у 95% зараженных в области гениталий и ануса, на туловище, руках, ногах, лице, ладонях и стопах.