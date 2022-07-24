В МЧС заявили об одном погибшем в результате ливней и подтопления в Сочи

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю заявили, что в результате мощных ливней и подтопления в Сочи погиб один человек, сообщает ТАСС.

«Подтверждена гибель одного человека», — указано в сообщении.

По данным экстренных служб, погибшая женщина обнаружена на одной из главных городских улиц — Донской, расположенной в центральном районе города.

Ранее в Сочи заявили о прекращении ливня и снижении уровня воды в городе.

По данным экстренных служб, в городе подтопленными остаются участки на улице Гагарина, где сотрудники пожарной службы уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. В МЧС уточнили, что пока не получили других заявок на откачку воды.

До этого в Сочи начались работы по ликвидации последствий непогоды, продолжающейся уже двое суток.