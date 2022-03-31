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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Сети стартовал стрингерский проект «Дневник с фронта»

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В Сети стартовал стрингерский проект «Дневник с фронта», который рассказывает о жизни ополченцев и мирных жителей, врачей и добровольцы в ДНР и ЛНР.

«Мы группа стрингеров работающих в зоне спецоперации. Наш сериал – это честный рассказ о том, что сейчас происходит в ДНР и ЛНР. Ополченцы и мирные жители, врачи, добровольцы рассказывают, что видели и пережили лично, почему остались или приехали на передовую. Каждая серия – как запись в дневнике: трагедии и надежды, боевая работа и гражданская жизнь под украинским артобстрелом. Жесткая и неприукрашенная правда о судьбе обычных людей совсем рядом с нами», — рассказали о проекте его авторы.

Сегодня, 31 марта 2022 года, вышла первая серия проекта «Дневник №1. Тимофей «Седой». Ее героем стал Тимофей Скляров, который находится в ополчении с 2014 года.

«Война всегда отделяет правду от лжи и всего остального. Честные люди знают, что каждый под Богом ходит, каждый день может быть последним. Так и живем. ВСУ-шники, националисты – они все одинаковые, пришли сюда с одной целью. Мне искренне их жаль, но гражданским людям я не желаю ни смерти, ничего такого злого. Они заложники обстоятельств, их жестко обманывали. Думаю, время вылечит всех», — отметил он.

Ознакомиться с проектом можно в официальных группах документального сериала в VK и ОК.

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