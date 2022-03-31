В Краснодаре нашли серийного похитителя велосипедов

В Краснодаре задержали 32-летнего мужчину, который похитил 20 велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установить личность серийного преступника помогла местная жительница. У нее украли велосипед, который она оставила на лестничной площадке 14-го этажа многоквартирного дома. Грабитель попал на установленные во дворе видеокамеры. Им оказался местный житель, который ранее был судим. Он искал велосипеды, оставленные на лестничных площадках, возле магазинов, и перерезал противоугонные тросы специальным инструментом. Затем средства передвижения преступник продавал. Общая сумма ущерба составила 320 тыс. руб.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.

Ранее в Москве гражданка Узбекистана украла в магазине алкоголя на 400 тыс. руб.