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В Москве в воскресенье ожидается до +4°C

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В воскресенье в столице будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между 2°C и 4°C. Ночью возможно похолодание до -1°C.

Ветер будет юго-западный, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление будет равняться 736 мм рт. ст.

В Подмосковье днем столбики термометров будут показывать от 0 до плюс 4 градусов. С наступлением ночи температура может опуститься до -1°C.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до вечера воскресенья, 20 февраля.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 17 февраля стало самым теплым днем текущей зимы. Так, максимальная температура воздуха в столице, зафиксированная расположенной в районе ВДНХ метеостанцией, составила плюс 3,5 градуса. До этого в лидерах было 15 февраля, когда в столбики термометров показывали +3,4°C.

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