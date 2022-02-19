Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Губерниев рассказал о возможном переносе соревнований на Олимпиаде в Пекине 08:15
Губернатор Паслер: Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 08:03
ДНР с начала эвакуации покинули более 3 тыс. человек 07:57
Сборная Великобритании лишена серебра ОИ-2020 в эстафете 4х100 из-за допинга 07:45
В Бразилии паводок унес жизни более 130 человек 07:40
Гинцбург рассказал о комбинировании назальной вакцины со «Спутником V» 07:38
Командные соревнования Олимпиады по горнолыжному спорту с участием россиян... 07:31
Врач назвал самые распространенные причины отеков 07:30
В Раде оценили переезд западных посольств во Львов 07:27
Экс-тренер сборной России по хоккею: мы всегда должны играть в финале ОИ 07:22

Часть России подвергнется удару «циклон-бомбы»

Метеоролог Шувалов предупредил, что «циклон-бомба» ударит по Сахалину и Курилам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/kamchatinfo.ru/YouTube

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в воскресенье и понедельник, 20 и 21 февраля, на юге Сахалина и Курил ожидаются природные катаклизмы, по этой части России ударит «циклон-бомба». Об этом сообщает «Лента.ру».

Он отметил, что на юге Сахалина ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра могут достичь 25 метров в секунду. По словам Шувалова, на Курильских островах прогнозируется ураган. Порывы ветра там превысят 35-38 м/с.

Это произойдет в связи с активизацией взрывного циклона, который зарождается над Японским морем и быстро развивается, подчеркнул метеоролог.

«Такие циклоны называют «циклон-бомба». Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе», — отметил Шувалов.

Ранее метеоролог рассказал, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России, так в субботу, 19 февраля, в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть