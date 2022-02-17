В Роспотребнадзоре заявили о разработке метода лечения ВИЧ

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что ученые института разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть определенные успехи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора используется и несколько другой подход, который тоже относят к методам генной терапии. Это вырезание с помощью специальной методики участков геномов, в которые встроился вирус. Наши исследования идут в этом направлении, уже достигнуты определенные успехи», — рассказал академик.

Он подчеркнул, что сегодня во многих странах ведется собственная разработка методики, при которой берутся клетки инфицированного человека и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ. После этого их возвращают в организм, со временем замещая восприимчивые.

Ранее стало известно, что жительница Нью-Йорка смогла вылечиться от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови.