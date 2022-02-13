Стало известно, как пассажиры вынужденно севшего в Кишиневе самолета доберутся до Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что пассажиров самолета украинской авиакомпании SkyUp, который вынужденно приземлился в аэропорту Кишинева, доставят в Киев автобусами.

«Готовится доставка украинцев в Киеве автобусами. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся на Украину», — написал он на странице в Facebook.

Николенко добавил, что посольство Украины в Молдавии помогает пассажирам, консулы сейчас находятся в аэропорту.

По его словам, МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблем, связанных с осуществлением авиарейсов.

Согласно открытым данным, среднее время между Кишиневом и Киевом на автобусе составляет около 10 часов.

Ранее сообщалось, что лизингодатель запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из португальской Мадейры до Киева.

Также стало известно, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa допускает прекращение полетов над Украиной.