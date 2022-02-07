Во Флориде женщина разбилась насмерть, упав с разводного моста

Жительница города Палм-Бич во Флориде погибла, упав с разводящегося моста Ройял Парк. Как сообщает NBC , в тот момент, как мост начал разводится, она была всего лишь в трех метрах от края со своим велосипедом.

По информации полиции, она пыталась повиснуть на нем, но это оказалось безуспешно.

«Рядом был прохожий, который попытался ей помочь, но, к сожалению, она упала с высоты пяти или шести этажей, в результате чего разбилась о бетон», — сообщили представители правоохранительных органов.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. Полиция подозревает человека, ответственного за развод моста в преступной халатности, которая привела к смерти человека.

В 2020 году в результате падения с разводного Сампсониевского моста в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист.