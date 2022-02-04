В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 4 февраля, температура опустится до -6°С. В столице будет облачно с прояснениями, гололедица, а по области местами выпадет небольшой снег, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -6...-4°С. Ожидается северный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -14...-12°С. Будет так же облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что во второй неделе февраля в Москве ожидается весенняя погода. По его словам, весенняя погода продержится с 7 февраля до середины следующей недели, 9–10 февраля.