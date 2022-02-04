Восьмикилометровый пожар в Приморье плотно подошел к селам

В Приморье в полях загорелась сухая трава, что привело к многокилометровому пожару. Огонь вплотную подошел к домам к поселкам. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, их спасали всю ночь.

Сухая трава вспыхнула ночью, пожар растянулся на 8 километров и подошел к жилым домам на 500 метров. Пожарным удалось защитить поселок городского типа Зарубино. Эвакуацию не объявляли, никто из жителей не пострадал.

Полностью потушить сухостой пока не получается. Пал движется в сторону сел Гвоздево и Сухановка. К тушению огня присоединилась авиалесоохрана.

1 января ребенок и четверо взрослых сгорели при пожаре под Иркутском. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово.