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Россиян предупредили о мошенничестве с дачами

Адвокат Половинкин рассказал, кто и как может забрать дачу в России

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Адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин рассказал россиянам, что их риски попасть в список жертв мошенников увеличиваются, если их загородный дом экономически привлекателен. Например, находится в престижном и популярном районе. Как заявил агентству «Прайм» Половинкин, чтобы сократить риск лишиться своей недвижимости, необходимо исключить возможность заочного проведения сделок с ней в отсутствии хозяина.

Нельзя допустить, чтобы кто-то действовал от имени владельцев, по доверенности.

Для этого нужно подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг на каждый объект недвижимости, чтобы все сделки совершались только при личном участии владельца. Ведомство выдаст официальный документ о регистрации такой записи.

Также адвокат напомнил, что следует хранить все документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, особенно свидетельства.

Ранее сообщалось, что спрос на элитное жилье в Подмосковье в 2021 году вырос почти на две трети.

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