Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Больше половины семей в России сталкивались с онкозаболеваниями 05:00
В посольстве России оценили озвученный в США сценарий «вторжения»... 04:58
Россиян предупредили о мошенничестве с дачами 04:56
В Венесуэле оценили заявления Колумбии о «вмешательстве» России... 04:40
Хабиб высказался о возможном бое с Чимаевым 04:39
Эксперт объяснил причину роста поставок СПГ из США в Европу 04:32
Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на премии The... 04:28
В Роспотребнадзоре рассказали, где дети чаще всего заражаются COVID-19 04:27
Хабиб рассказал, когда начал терять интерес к ММА 04:20
На Камчатке найдены живыми две пропавшие девочки 04:15

Эксперты пришли к неожиданному выводу по статистике числе путешествий россиян в 2021 году

Число поездок россиян в 2021 году выросло более чем в 2 раза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Число поездок россиян в 2021 году выросло более чем в 2 раза несмотря на пандемию коронавируса и появление новых штаммов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни.ру».

«В среднем количество поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы — количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). Наименьший — жители Владивостока — на 69%», — указано в материалах исследования.

Четверть из всего числа путешественников — молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Далее идет категория в возрасте от 35 до 44 лет — 21% путешественников. Меньше всех путешествовали пожилые люди — всего 10%.

При этом до половины — 47% — россиян путешествовали по родной стране.

Ранее стало известно, что COVID-сертификаты ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть