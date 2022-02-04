Эксперты пришли к неожиданному выводу по статистике числе путешествий россиян в 2021 году

Число поездок россиян в 2021 году выросло более чем в 2 раза несмотря на пандемию коронавируса и появление новых штаммов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни.ру».

«В среднем количество поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы — количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). Наименьший — жители Владивостока — на 69%», — указано в материалах исследования.

Четверть из всего числа путешественников — молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Далее идет категория в возрасте от 35 до 44 лет — 21% путешественников. Меньше всех путешествовали пожилые люди — всего 10%.

При этом до половины — 47% — россиян путешествовали по родной стране.

Ранее стало известно, что COVID-сертификаты ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами.