Больше половины семей в России сталкивались с онкозаболеваниями

Как минимум в каждой второй российской семье есть или был человек, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, следует из опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», поступившего в «Газету.Ru».

Один из ключевых факторов возникновения многих видов рака — наследственность. Как показал опрос, большинство россиян об этом знают, но доля неосведомленных в этом достаточно высока (77% и 23% соответственно).

Существенная доля опрошенных (30%) — не в курсе, сталкивался ли кто-то из их семьи с онкозаболеваниями. У двух третей респондентов (67%) есть как минимум один родственник, который борется или боролся со злокачественным новообразованием.

Большинство опрошенных (72%) хотели бы заранее знать о наличии риска возникновения у них онкологических заболеваний, но из них многие (41%) не знают, что в России доступна услуга по выявлению наследственной предрасположенности. А среди всех участников опроса доля неосведомленных составила 37%. Еще 40% респондентов не знают о наличии в России возможности застраховаться от онкозаболеваний.

Респондентам также предлагалось оценить, в какую примерную сумму может обойтись лечение рака. Каждый второй полагает, что лечение может обойтись в сумму до 1 млн руб. в год. Каждый шестой (17%) думает, что онкологические заболевания возможно вылечить абсолютно бесплатно, по ОМС. 13% полагают, что лечение стоит — 1–2 млн руб. в год, каждый десятый — 2–4 млн руб. в год, столько же — от 4 млн руб. в год.

В опросе приняли участие 1502 человека из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет. Из них 53% мужчин и 47% женщин.