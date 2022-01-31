Четыре бульдога растерзали хозяйку под Новосибирском

В Новосибирской области четыре американских бульдога напали на свою 54-летнюю хозяйку. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 30 января в городе Тогучине. Женщина держала и разводила породистых собак в двухквартирном доме — соседкой пострадавшей была ее мать. Пенсионерка слышала крики дочери, но из-за страха перед собаками не решилась войти в жилище.

«Мы живем за стенкой, по соседству, но из-за собак я уже давно перестала ходить к дочери. Мне страшно. Всегда удивлялась, как она с ними справляется. Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут пятнадцать, а потом все утихло», — рассказала женщина.

Спустя час после шума за стенкой мать услышала крики дочери — она просила помощи. Пенсионерка позвонила внучке, чтобы та приехала. Зайдя в квартиру, девушка увидела собак с кровавыми мордами.

Сейчас сибирячка в больнице, после операции ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ — у нее откушен нос, раны на груди, горле и челюсти.

Ранее сообщалось, что в поселке Угольные Копи на Чукотке на 14-летнюю девочку напала стая собак.