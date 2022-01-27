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В России полностью обновилась система государственной аэронавигации

Росавиация завершила создание обновленной системы государственной аэронавигации

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ночь на 27 января новейший центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), необходимый для безопасной аэронавигации, ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Александр Нерадько.

Он подчеркнул, что с запуском этого центра в стране завершилось формирование обновленной системы аэронавигации в воздушном пространстве.

Начало работы нового центра в Санкт-Петербурге имеет важное значение для развития всего аэронавигационного комплекса страны, указал представитель ведомства. Уже прошла церемония запуска комплекса.

Ранее сообщалось, что внедрение 5G в американских аэропортах откладывают из-за риска задержек рейсов и авиакатастроф. Пилот рассказал «Газете.Ru», что опасность кроется в близости частот у оборудования самолетов и 5G. Он уверен — спешить с установкой вышек ни в коем случае нельзя. В телеком-индустрии согласны, что опасения обоснованы, но работа над решением проблемы уже ведется.

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