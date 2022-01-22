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«Лай по всему кварталу»: как 120 собак в однокомнатной квартире отравляли жизнь соседям

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Соседка женщины из Тольятти, державшей в однокомнатной квартире 120 собак, Юлия в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что запах от животных стоял «на весь подъезд», а «лай разносился по всему кварталу». По ее словам, жители дома писали обращения в разные инстанции, но безрезультатно, и только недавно одной из соседок удалось выйти на волонтеров.

«Наша с мамой квартира на одном с ней этаже. Женщина, которая там живет, всегда была немного замкнутая и по мне — странноватая. Почти все время она жила там одна. Собаки были, мне кажется, всегда, какое-то количество. И их лай был слышен, но не сильно, ну то есть не до такой степени, чтобы было невозможно спать. Собак мы никогда не видели, женщина никогда их не выгуливала. Я думала, что она их разводит, но мы никогда не видели, чтобы она, или кто-то другой оттуда щенков выносили. Трудно жить маме стало последние несколько лет, видимо, как раз в это время количество собак увеличилось. В подъезде запаха до прошлого лета не было, но, когда стало очень жарко — запах был очень сильный на весь подъезд», — рассказала она.

По словам Юлии, ее мать однажды увидела, что у женщины «в ее коридоре была куча собак, прям битком». Юлия отметила, что к хозяйке животных не раз приходил участковый и соседи, однако женщина никого не пускала в свою квартиру.

«Ранее мама писала в Роспотребнадзор, они отписали обращение в администрацию. Из администрации приходила управляющая микрорайоном. Также ничего не произошло. Участковый приходил несколько раз. Женщина никого никогда не впускала в свою квартиру. Приходили соседи с соседнего дома (когда окно открыто, лай разносится по всему кварталу, и спать невозможно было и соседним домам), собирали подписи. Сосед снизу писал на женщину обращения. Все было безрезультатно, все отписывают ответственность друг на друга, и никто туда зайти не может. Соседи по дому и по двору между собой обсуждали эту ситуацию неоднократно. Мама сама с ней пыталась поговорить и ловила ее в подъезде, но та только смеялась и уходила. Мама разговаривала с соседкой с первого этажа сегодня, это она вышла на волонтеров. Но как волонтеры заставили ее открыть дверь, никто не знает. Это пока что загадка», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, в квартире жительницы Тольятти волонтеры обнаружили 120 собак. По их данным, изначально женщина содержала восемь собак для разведения, однако вскоре животные начали активно размножаться. Волонтеры отмечают, что на балконе было найдено несколько тел щенков, а выжившие собаки истощены. Часть животных удалось забрать, сейчас добровольцы ищут для них новый дом.

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