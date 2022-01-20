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На Украине женщина впала в кому после выходных в горнолыжном комплексе

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В Харькове во время катания на лыжах женщина получила серьезные травмы и оказалась в коме. Об этом написали в Facebook родственники пострадавшей.

Инцидент произошел в комплексе «Харьковская Швейцария» — там Надежда проводила время с сыном. По словам очевидцев, пострадавшая выпала из вылетевшего и опрокинувшегося тюбинга. После падения она была в сознании и искала ребенка.

Отдыхающие окружили женщину и попросили работников комплекса остановить катание, но просьба была проигнорирована. В это время со спуска на скорости двигался мужчина и на полном ходу врезался в пострадавшую. В результате столкновения она получила серьезные травмы, а позже впала в кому. Состояние мужчины не уточняется.

«Место трагедий вместо отдыха. Трасса не подготовлена, техники безопасности нет, заградительные сетки отсутствуют, персонал не инструктирован», — пожаловались родные.

Также родственница пострадавшей пишет, что медицинскую помощь оказали не сразу.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк. После фиксирования травм медиками мужчина написал заявление в полицию, он планирует судиться с гостиницей, которая отвечает за злополучный люк.

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