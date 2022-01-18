В РПЦ поддержали священника, процитировавшего «забытого богослова Винни Пуха»

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» похвалил настоятеля храма в Екатеринбурге, который в проповеди вспомнил о «богослове Винни Пухе».

«Я поддерживаю способность священников говорить ярко и нетривиально в проповедях, а также иметь чувство юмора», — сказал Кипшидзе.

Ранее Telegram-канал «Екатское чтиво» опубликовал видео, на котором настоятель храма в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко освятил воду в Крещенский сочельник под присказку из Винни Пуха. Священник процитировал «вопилку» забытого богослова Пуха.

«Помните, как сказал в свое время незаслуженно забытый богослов XX века по имени Винни Пух? Его Пяточок попросил сочинить очередную вопилку…», — с этих слов начал свою проповедь протоиерей Попиченко.