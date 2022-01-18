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В Тонге назвали число погибших и пропавших без вести после цунами

В Королевстве Тонга после цунами погибли три человека и двое пропали без вести

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Tonga Meteorological Services/EYEPRESS/Reuters

Обрушившееся на островное Королевство Тонга цунами унесло жизни трех человека, двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Radio New Zealand со ссылкой на координатора ООН на Фиджи Джонатана Вейтча.

Он отметил, что одной из этих погибших была гражданка Великобритании Анджела Гловер, которая пыталась спасти собак, содержавшихся в управляемом ей приюте.

В управлении ООН по координации гуманитарной деятельности отметили, что число жерт стихийного бедствия может вырасти, так как пока не восстановлена связь с рядом отдаленных островов.

Так, в управлении выразили озабоченность в связи со срабатыванием аварийного маяка, установленного в районе небольших низменных островов Фонои и Манго, с которыми пока не получается связаться.

Цунами вызвало извержение вулкана Хунга-Хаапай.

Ранее телеканал NHK сообщил, что в результате резкого повышения уровня воды на японском острове Сикоку, спровоцированного извержением Хунга-Хаапай, опрокинулись и затонули порядка десяти кораблей.

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