Итальянская полиция взбунтовалась из-за розовых масок

Профессиональный союз полиции Италии обратился с петицией в правительство с просьбой пересмотреть изменения в униформу сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает The Guardian, полицейских хотели обязать носить защитные маски-респираторы розового цвета, которые не подходили к темной униформе.

До того, как полицейские решили предотвратить грядущие изменения, розовые маски уже были доставлены в отделения внутренних дел в Болонью, Павию, Венецию, Варезе, Феррару и Сиракузы.

«Мы просим принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы полиция выполняла свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или черного), который соответствует униформе полиции региона. На основании присяги, которую дают правоохранители, их форма должна быть приличной», — сообщил председатель профсоюза Стефано Паолини.

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