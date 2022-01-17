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В Челябинской области впервые выявили «омикрон»-штамм коронавируса у беременной

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В Челябинской области первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен у беременной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт.

«Она никуда не выезжала за пределы страны. Штамм «омикрон» у нее подтвержден лабораторно», — уточнила чиновник.

Пациентка не привилась вакциной против коронавируса. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, состояние женщины оценивается медиками как удовлетворительное.

По данным URA.RU, медики проверяют на наличие «омикрона» мужа и всю семью беременной женщины. Сама пациентка проходит лечение дома.

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области зарегистрировано более 151,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 141,9 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений.

Ранее в Минздраве раскрыли пользу вакцинации от коронавируса для беременных.

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